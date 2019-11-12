В Петербурге арестовали мужчину, избившего девятилетнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге уроженца Марий-Эл, который избил 9-летнего сына своей сожительницы, в результате ребенок оказался в больнице. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу по решению суда.

"В Санкт-Петербурге задержан гражданин, подозреваемый в жестоком избиении ребенка. Жертвой домашнего насилия стал девятилетний мальчик, которого сожитель его матери избил в ходе "воспитательной" беседы", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО.

Как уточнили в полиции, розыск мужчины начался 5 ноября после того, как в больницу поступил девятилетний ребенок с множественными тяжелыми травмами головы, ушибами конечностей и туловища. Мужчина скрывался от полиции, однако сотрудникам МВД удалось установить его местонахождение.

Задержанный, по данным полиции, живет с матерью ребенка в Петербурге без регистрации. Как уточнили в управлении СК РФ по Петербургу, мужчина пытался объяснить появление травм у мальчика тем, что ребенок якобы занимается боксом и получил их на тренировке.

Полиция также рассматривает вопрос о привлечении к ответственности матери ребенка за неисполнение родительских обязанностей.