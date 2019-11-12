В подвале многоквартирного дома на Кубани нашли две тротиловые шашки

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во вторник обнаружили, предварительно, две тротиловые шашки в подвале многоквартирного дома в Кропоткине на Кубани, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В подвале дома обнаружили, предположительно, тротиловые шашки, две штуки", - сказал собеседник агентства, их мощность и состояние он не уточнил.

В местных сообществах в соцсетях появились кадры с места инцидента, где видно, как представители экстренных служб обследуют территорию многоквартирного дома в Кропоткине, авторы публикаций уточняют, что дом расположен на улице Красной.

В администрации Кавказского района ТАСС подтвердили факт обнаружения предметов, похожих на тротиловые шашки, уточнив, что к дому на улице Красной в Кропоткине выехали сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципалитета, а также правоохранительные органы.

В новость внесены изменения (13:57 мск) - добавлены подробности.