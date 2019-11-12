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В Ставрополе возбуждено уголовное дело после пропажи 16-летней девушки

Школьница ушла из дома 11 ноября и не вернулась

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в связи с безвестным исчезновением школьницы возбуждено в Ставрополе, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по краю.

"Накануне в следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение о том, что 11 ноября в 07:30 мск из дома на улице Достоевского города Ставрополя 16-летняя девушка ушла в школу и не вернулась. Следователи СК России организовали процессуальную проверку и вместе с полицейскими начали поиски школьницы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в лесополосе обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, предположительно, принадлежащий пропавшей девушке.

"Вместе со следователями СКР и полицейскими девочку ищут спасатели, поисковой отряд "Лиза Алерт" и другие неравнодушные люди. Ход расследования лично контролирует руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов. Он выехал и находится на месте обнаружения телефона, где сейчас ведутся поисковые и следственные мероприятия", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСтавропольский край
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