Редактор татарской лиги КВН погиб в ДТП

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Юморист из Татарстана, редактор татарской лиги КВН Ильяс Хасанов умер в результате аварии. Об этом во вторник сообщается в сообществе лиги в социальной сети Instagram.

"В ночь с 11 по 12 ноября после тяжелой аварии 8 ноября ушел из жизни наш друг, редактор татарской лиги КВН, основатель челнинского Stand Up - Ильяс Хасанов", - говорится в сообщении.

9 ноября на официальном сайте Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан появилась информация о том, что после полуфинала татарской лиги группа организаторов попала в ДТП на трассе Казань - Набережные Челны. Погибла основательница татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Уточнялось, что в числе пострадавших, помимо еще трех человек, был Хасанов.

Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан был основан 17 ноября 1994 года. Согласно информации на официальном сайте, в истории клуба насчитывается свыше 800 официально зарегистрированных команд КВН из Татарстана, в состав которых входят более 15 тыс. участников различных возрастных групп.