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Уровень воды в Венеции достиг критической отметки

Площадь Святого Марка оказалась подтоплена на 70 см, сообщили в муниципалитете города
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Описание
© Пресс-служба муниципалитета Венеции
© Пресс-служба муниципалитета Венеции
© AP Photo/Luca Bruno
© Пресс-служба муниципалитета Венеции
© AP Photo/Luca Bruno
© Пресс-служба муниципалитета Венеции

РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Площадь Святого Марка в Венеции оказалась подтоплена на 70 см в связи с традиционным феноменом "высокой воды". Как сообщает во вторник муниципалитет итальянского города, максимальный уровень моря достиг 127 см, что привело к подтоплению многих зон города.

По оценкам специалистов, такой высокий уровень воды способен навредить архитектурно-историческому наследию города, однако эффективных способов защиты от него не существует. Критическим считается подъем воды до уровня выше 130 см.

Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.

Определенные климатические явления, такие как сильные дожди, могут приводить к обострению обстановки. В данном случае этому способствовала дождливая погода и определенный ветер с моря. Не первое десятилетие в Венеции воздвигается сложная система барьеров "Моисей", однако пока она не введена окончательно в строй. И, к тому же, даже "Моисей" не может защитить площадь Святого Марка от подтопления, которая, как подушка, лежит в лагуне, говорят специалисты.

Одновременно власти южных районов Италии объявили о повышенной опасности наводнений в связи с непогодой. В Неаполе было решено закрыть во вторник школы, а также городские парки из-за прогнозов о сильном штормовом ветре.

Теги
Италия
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