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Число пострадавших после прорыва паропровода на "Балтике" в Петербурге выросло до четырех

Два человека находятся в медучреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате прорыва паропровода на территории завода "Балтика" в Петербурге, который произошел накануне вечером, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

В понедельник вице-губернатор города Анна Митянина сообщала в Twitter о трех пострадавших в результате инцидента.

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"В результате аварии на принадлежащем ГУП "ТЭК СПб" паропроводе, расположенном в непосредственной близости от завода компании в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека. Две из них - сотрудницы "Балтики", которые впоследствии были госпитализированы", - говорится в сообщении.

У одной из госпитализированных, 1995 года рождения, диагностированы ожоги первой и второй степени, поражено до 5% тела. В настоящее время она находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное. У второй пострадавшей, 1965 года рождения, диагностированы ушибы, порезы, а также подозрение на сотрясение головного мозга. Она находится в МСЧ №122.

Остальные два сотрудника являются рабочими подрядных организаций, сотрудничающих с производителем, медицинскую помощь им оказали на месте.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, прорыв паропровода на территории пивоваренного завода "Балтика" произошел в понедельник вечером. Пострадало здание проходной предприятия и четыре припаркованных автомобиля. Во вторник утром специалисты госпредприятия "ТЭК СПб" завершили ремонт паропровода. В результате инцидента работа предприятия не была приостановлена.

Завод "Балтика-Санкт-Петербург", на территории которого располагается штаб-квартира компании, - один из крупнейших пивоваренных заводов не только в России, но и во всей Восточной Европе. Начав свое развитие с небольшого производства в 1990 году, завод обладает самым крупным складом готовой продукции в Европе и самой мощной линией розлива в стране. Также на заводе есть мини-пивоварня, где ведется работа по созданию новых уникальных сортов, корректировке технологических процессов, оценке сырья и готовой продукции.

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РоссияСанкт-Петербург
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