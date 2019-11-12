Осужденного за экстремизм блогера Синицу этапируют в Костромскую область

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Блогер Владислав Синица, осужденный на пять лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, будет этапирован для отбывания наказания в Костромскую область, сообщил ТАСС его адвокат Денис Тихонов.

"Мой подзащитный будет этапирован из Москвы в Костромскую область в одну из колоний общего режима для дальнейшего отбытия наказания", - сказал защитник.

По его словам, в настоящее время Синица находится в Ярославле, где ожидает отправки в Кострому. "До сегодняшнего дня сам Владислав не уведомлен о месте отбывания наказания", - отметил адвокат.

Пресненский суд Москвы 3 сентября признал блогера виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил к 5 годам заключения в колонии общего режима. Установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля под записью в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, он оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.