Беспилотный автомобиль "Яндекс" попал в аварию в Москве

"Сегодня утром в районе Аминьевского шоссе произошло ДТП по вине водителя, находившегося за рулем беспилотного автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании", - сообщили в компании "Яндекс".

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием тестируемого специалистом компании "Яндекс" беспилотного автомобиля произошло на Аминьевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, за два года тестирования было несколько единичных случаев, когда беспилотные автомобили попадали в незначительные ДТП по вине других водителей, которые нарушили правила или отвлеклись. Так, в июле прошлого года на Трубецкой улице в Москве беспилотник притормозил перед пешеходным переходом, а ехавший за ним водитель не стал жать на педаль тормоза и врезался сзади.

В "Яндекс" напомнили, что в соответствии с постановлением правительства РФ по тестированию беспилотников, каждый автомобиль застрахован на 10 млн рублей, что покрывает в том числе ответственность перед третьими лицами.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. После этого, в июле 2019 года, Минпромторг выступил с инициативой расширить число регионов для эксперимента тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. К опытным зонам в Москве и Республике Татарстан министерство предложило добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

В свою очередь вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.