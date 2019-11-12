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В Пермском крае за день из-за гололеда травмы получили более 600 человек

Кроме того, в регионе произошло 14 ДТП
Описание
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 600 человек получили в понедельник травмы из-за гололеда в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

В понедельник в Пермском крае прошел ледяной дождь, проезжая часть и тротуары в населенных пунктах региона покрылись льдом, долгое время дороги не были обработаны противогололедными реагентами.

"В медицинские организации поступило 636 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи зарегистрировали 257 пострадавших", - сказано в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, произошло более 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 30 человек. Всего в Пермском крае проживают более 2,5 млн человек.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, 12 ноября в регионе облачно, температура воздуха от плюс двух до минус трех градусов, возможны мокрый снег и дождь. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Сильный мокрый снег, дождь со снегом, переходы через ноль, заморозки по утрам и гололед прогнозируется до конца недели.

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Россия
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