Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Тверью уроженец Центральной Азии получил 17 лет колонии строгого режима за терроризм

Как сообщили в ФСБ, Улугбек Халмурзаев принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии в составе международной террористической организации

ТАСС, 12 ноября. Уроженец Центральной Азии Улугбек Халмурзаев, причастный к деятельности международной террористической организации, приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ по Тверской области.

"12 ноября Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного в мае 2019 года в Твери уроженцу Центральной Азии Улугбеку Халмурзаеву, 1986 года рождения, причастному к деятельности международной террористической организации. Решением суда фигуранту назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что осужденный после обучения в тренировочном лагере международной террористической организации участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

"Деятельность Халмурзаева была пресечена управлением ФСБ России по Тверской области, сотрудники которого расследовали уголовные дела, возбужденные по ч. 2 ст. 205.5 и 205.3 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияТверская область
Реклама на ТАСС
Пожар в ангаре с покрышками в Ленинградской области потушен
Информация о пострадавших в результате пожара не поступала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС