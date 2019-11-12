Под Тверью уроженец Центральной Азии получил 17 лет колонии строгого режима за терроризм

ТАСС, 12 ноября. Уроженец Центральной Азии Улугбек Халмурзаев, причастный к деятельности международной террористической организации, приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ по Тверской области.

"12 ноября Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного в мае 2019 года в Твери уроженцу Центральной Азии Улугбеку Халмурзаеву, 1986 года рождения, причастному к деятельности международной террористической организации. Решением суда фигуранту назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что осужденный после обучения в тренировочном лагере международной террористической организации участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

"Деятельность Халмурзаева была пресечена управлением ФСБ России по Тверской области, сотрудники которого расследовали уголовные дела, возбужденные по ч. 2 ст. 205.5 и 205.3 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), - уточняется в сообщении.