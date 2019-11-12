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Пожар в ангаре с покрышками в Ленинградской области потушен

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в ангаре с покрышками во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

"В 16:36 мск пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возгорание в ангаре произошло во вторник днем, на месте наблюдался большой столб черного дыма. Как сообщали ТАСС в энергетической компании "ТГК-1", горящий ангар располагается примерно в километре от Северной ТЭЦ, пожар не повлиял на работу теплоэлектроцентрали.

Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Для его тушения было задействовано более 50 пожарных и 21 единица техники.

Теги
РоссияЛенинградская область
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