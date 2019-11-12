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Пожар в историческом здании Тверской мануфактуры локализован

Глава региона поручил оказать необходимую помощь жильцам поврежденных квартир

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар в историческом здании в Твери локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:38 мск пожар локализован, площадь пожара составила 100 кв. м", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 15:17 мск поступила информация о пожаре в трехэтажном кирпичном здании по адресу: Тверь, Двор Пролетарки, 122. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти. Пожар на площади 100 кв. метров произошел в расселенной части дома. Из здания были эвакуированы 35 человек.

По словам пресс-службы губернатора региона, о происшествии был незамедлительно проинформирован губернатор Игорь Руденя.

"Глава региона поручил руководству ГУ МЧС России по Тверской области, Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Тверской области, администрации Твери оказать всю необходимую помощь людям, проживающим в квартирах, поврежденных огнем. В частности, определить временные пункты для их размещения", - отметили в пресс-службе.

​​​​​​Здание входит в историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для Тверской мануфактуры в 1856-1913 годах.

В новость были внесены изменения (18:08) - добавлен комментарий пресс-службы губернатора региона.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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