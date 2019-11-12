В Воронеже полицейский сбил пешехода

ТАСС, 12 ноября. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника полиции. По предварительным данным, полицейский задавил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом с участием сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 10 ноября около 05:10 мск 22-летний полицейский, управляя автомобилем Chevrolet Aveo и двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 33-летнего мужчину. От полученных травм пешеход умер. Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия.

ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.