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Движение автомобилей по улице Миклухо-Маклая в Москве ограничено из-за аварии

ЦОДД рекомендует объезжать место ДТП по улице Введенского

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Водителям рекомендуется объезжать место ДТП на улице Миклухо-Маклая по улице Введенского из-за ограничения движения в районе аварии. Об этом сообщается во вторник в Твиттер-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Произошло ДТП в районе дома 59 по улице Миклухо-Маклая. На месте работают оперативные службы. Полностью перекрыто движение в сторону Профсоюзной улицы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд для автомобилей организован по встречной полосе, но рекомендуется объезжать место аварии по улице Введенского.

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