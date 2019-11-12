На Украине по делу о коррупции задержали чиновницу из офиса Зеленского

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Директор одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского была задержана сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом во вторник сообщили в офисе Зеленского.

"Сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины, - говорится в сообщении офиса президента в Facebook. - Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена".

В офисе Зеленского также сообщили, что чиновница работала в разных отделах администрации главы украинского государства с 2005 года.

По данным украинских СМИ, сотрудники НАБУ задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Светлану Кондзелю.