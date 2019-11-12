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Политический кризис в Боливии

СМИ: в Боливии два человека погибли во время протестов после отставки Моралеса

Их тела которых с пулевыми ранениями обнаружили в южной части города Ла-Пас

ТАСС, 13 ноября. По меньшей мере два человека погибли в районе боливийского города Ла-Пас во время протестов, начавшихся после отставки президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета Razon.

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Речь идет о Бельтране Аруни и Перси Конде, тела которых с пулевыми ранениями были найдены в южной части города. "Мы не знаем, кто это сделал, полиция или протестующие, мы хотим, чтобы было проведено расследование", - сказала изданию сестра Конде. Боливийский профсоюз рабочих во вторник дал властям 24 часа на восстановление порядка в стране, пригрозив в противном случае начать бессрочную забастовку.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки, в ходе которых погибли как минимум два человека, по данным МВД.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы. Власти Мексики предоставили Моралесу политическое убежище. Политик прибыл в латиноамериканскую страну во вторник на пассажирском самолете мексиканских ВВС.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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