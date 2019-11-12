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Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

В США россиянина обвиняют в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег
Алексей Бурков (в центре) Андрей Широков​/ТАСС
Описание
Алексей Бурков (в центре)
© Андрей Широков​/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американские власти обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.

"Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы", - говорится в сообщении. Однако, как отметили в ведомстве, обычно "реальные приговоры за федеральные преступления оказываются меньше максимального наказания", предусмотренного законодательством.

В частности, американские власти подозревают, что Бурков управлял сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденных банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

"Украденные данные кредитных карт, продаваемые через сайт Буркова, привели к мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более $20 млн", - утверждает Минюст.

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СШАРоссия
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