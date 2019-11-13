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Житель Приморья получил пять лет колонии за хранение туши тигра и выращивание конопли

Полицейские обнаружили в морозильной камере в доме мужчины останки самки амурского тигра возрастом 5-8 месяцев

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. В Приморье Тернейский районный суд признал жителя края виновным в незаконном хранении высушенной туши амурского тигра и обороте наркотиков, сообщает в среду пресс-служба УМВД Приморья.

"42-летний житель поселка Амгу Тернейского района незаконно хранил у себя дома в морозильной камере тушу тигра. По заключению экспертов, обнаруженные сотрудниками полиции останки принадлежат самке амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, возрастом 5-8 месяцев. Кроме того, на территории частного дома мужчина выращивал 870 кустов маньчжурской конопли и мака снотворного. Суд признал подсудимого виновным, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Наказание назначено за преступления, предусмотренные статьей 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ"), 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере") и части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере"). Причиненный государству ущерб от убийства тигра оценивается в 1,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае.

Теги
РоссияПриморский край
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