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Суд отказался вызывать главу "Транснефти" свидетелем по делу Израйлита

Причиной отказала стала преждевременная подача ходатайства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга отказал в вызове в качестве свидетеля главу "Транснефти" Николая Токарева по делу совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Как сообщили ТАСС адвокаты Израйлита, соответствующее ходатайство было заявлено стороной защиты.

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"Мы просили вызвать в качестве свидетелей представителей компании "Транснефть", в том числе Токарева. Суд в удовлетворении ходатайства отказал", - пояснила адвокат Виктория Бурковская.

Судья Анжелика Морозова сослалась на то, что ходатайство было подано преждевременно. Дочерняя компания "Транснефти" была заказчиком строительства нефтебазы в Усть-Луге, где следствие вменяет Израйлиту хищение.

Еще один адвокат бизнесмена Сергей Азаров рассказал ТАСС, что ранее в проведении очных ставок с сотрудниками ОАО "АК "Транснефть" в рамках досудебного расследования следствие также отказало.

Ранее суд отказал адвокатам бизнесмена, которые просили вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения нарушений. По мнению защиты, описанные в обвинительном заключении события находятся за пределом предполагаемого времени окончания преступления - 11 февраля 2010 года. Кроме того, адвокаты также подчеркивают, что в материалах дела отсутствуют какие-либо ссылки о событиях, связанных с мошенничеством в этот период времени, отсутствует какая-либо информация о способе совершения хищения.

Об уголовном деле

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО "УЛПИК" и ООО "Мегатрейд", после чего были похищены.

Бизнесмена также обвиняют в легализации денежных средств. Адвокаты при этом отмечают, что, исходя из логики следствия и сроков, указанных в материалах дела, легализация похищенных средств произошла до того, как было совершено хищение. Израйлит с 2016 года находится в СИЗО. В рамках решения вопроса о продлении ему меры пресечения следствие указывает, что обвиняемый имеет все условия для проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России, в связи с чем необходима его изоляция.

ОАО "Компания Усть-Луга" была создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.

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