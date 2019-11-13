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В Японии аварийно сел лоукостер

У самолета, следовавшего из Фукуоки в город Наха, после взлета произошел сбой в работе двигателя

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Пассажирский лайнер бюджетной японской авиакомпании Skymark в среду совершил аварийную посадку в аэропорту префектуры Фукуока на юге Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что у самолета, следовавшего из Фукуоки в город Наха (самая южная префектура Окинава), сразу после взлета произошел сбой в работе двигателя. Экипаж принял решение развернуться и совершил экстренную посадку в аэропорту Фукуоки. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была временно закрыта.

Теги
Япония
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