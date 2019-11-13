Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Злоумышленник обокрал частный дом в Новой Москве на сумму более пяти миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Злоумышленник похитил деньги и имущество на сумму более 5 млн рублей из частного дома, расположенного в районе Щербинка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Безработная женщина 1982 года рождения обратилась в полицию 11 ноября. Она рассказала, что в ее доме в Щербинке, на 2-й Барышевской улице, 3, произошла кража. Полицейские установили, что неизвестный через открытое окно на первом этаже проник в трехэтажный таунхаус по указанному адресу, где вскрыл сейф и похитил 3,5 млн рублей и ювелирные изделия, а также шубу и два сотовых телефона, принадлежащие заявительнице и ее мужу", - сказали в полиции.

Материальный ущерб составил около 5,3 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Австралии потерпел крушение пожарный вертолет
По данным телеканала SBS, пилот получил незначительные травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС