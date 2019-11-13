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Самолет вынужденно сел в аэропорту в Якутии из-за неубранной стойки шасси

На борту находились девять пассажиров, они вылетят в пункт назначения 14 ноября

ТАСС, 13 ноября. Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" совершил вынужденную посадку в аэропорту Магана из-за того, что после взлета у него не убралась стойка шасси, сообщает в среду пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Самолет Л-410 авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял рейс №9969 по маршруту Маган - Хандыга - Оймякон - Маган. "В 10:14 (04:14 мск) экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Маган", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что на борту находились девять пассажиров (семеро взрослых и двое детей) и два члена экипажа. Пострадавших нет. В пункт назначения пассажиров доставит резервный борт авиакомпании 14 ноября. По факту инцидента проводится расследование.

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РоссияЯкутия
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