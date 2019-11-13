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В Австралии потерпел крушение пожарный вертолет

По данным телеканала SBS, пилот получил незначительные травмы

СИДНЕЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарный вертолет потерпел крушение во время тушения лесного пожара в австралийском штате Квинсленд. Об этом в среду сообщает национальный телеканал SBS.

По его данным, авария произошла в тот момент, когда машина сбрасывала воду на лесной пожар в районе Радлинг Хаус, к западу от Брисбена. В настоящий момент сотрудники пожарной службы штата Квинсленд и спасатели проводят поисковые мероприятия на месте аварии и пытаются выяснить причины произошедшего. Сообщается, что пилот вертолета получил незначительные травмы во время крушения и ему была оказана медицинская помощь на месте.

Согласно данным пожарной службы штата, в настоящий момент на территории региона зафиксировано 74 лесных пожара, на борьбу с которыми мобилизованы более 280 пожарных расчетов. Предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены для 51 населенного пункта, население еще девяти городов уже эвакуировано. Премьер-министр штата Анастасия Палащук сообщила в ходе ежедневного брифинга, что огнем полностью разрушены 14 жилых домов и ряд административных и хозяйственных построек.

В пожарной службе региона отмечают, что борьба с огнем существенно затруднена сложными погодными условиями: высокой температурой воздуха и сильным ветром.

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Австралия
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