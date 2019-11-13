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Полиция Москвы проверяет данные о краже 2,5 млн рублей под видом развития Telegram-канала

В течение трех месяцев несовершеннолетний передавал мошеннику деньги из родительского сейфа на развитие канала в соцсети

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полиция в Москве проверяет информацию о хищении 2,5 млн рублей у несовершеннолетнего под видом развития канала в социальной сети. Об этом ТАСС в среду сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в ОМВД России по Тверскому району с заявлением обратилась женщина, она просила привлечь к уголовной ответственности мужчину, в течение трех месяцев вводившего в заблуждение ее несовершеннолетнего сына. По словам заявительницы, у нее с мужем в сейфе были накопления в размере 2 515 000 рублей, 12 ноября она их не обнаружила.

"Опрошенный по данному факту несовершеннолетний пояснил, что в августе 2019 года в социальной сети он познакомился с молодым гражданином, который предложил ему создать свой канал в соцсети и самостоятельно зарабатывать деньги, но для запуска и рекламы канала необходимы денежные средства", - сообщили в полиции.

В пресс-службе отметили, что начиная с сентября 2019 года несовершеннолетний стал периодически передавать своему новому знакомому различные суммы, беря их из семейного сейфа, лично или переводом на его банковскую карту. За все время неизвестный завладел деньгами в размере 2 515 000 рублей. "По данному факту проводится проверка", - отметили в главке.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что речь идет о канале в социальной сети Telegram.

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