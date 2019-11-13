Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело полковника Захарченко

Адвокат экс-полковника Захарченко обжалует решение СИЗО о признании его склонным к побегу

В СИЗО осужденного ознакомили с протоколом комиссии, в котором написано, что он склонен к нападению на администрацию изолятора, а также к побегу, рассказал адвокат Александр Горбатенко
Дмитрий Захарченко Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Дмитрий Захарченко
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Защита осужденного на 12,5 года колонии бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко обжалует в суде решение администрации СИЗО о признании его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

На эту тему
Дело полковника Захарченко. Досье

"7 ноября в СИЗО его вызвали и ознакомили с протоколом комиссии, в котором написано, что он склонен к нападению на администрацию изолятора и сотрудников правоохранительных органов, а также к побегу. На саму комиссию моего подзащитного не пригласили", - сказал адвокат.

Он пояснил, что за время нахождения Захарченко в СИЗО никаких инцидентов не было. "Мы обжалуем данное решение в Лефортовском суде", - добавил Горбатенко.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
Реклама на ТАСС
ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков
В ходе масштабной операции изъяли 440 кг наркотиков стоимостью 650 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС