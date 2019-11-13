Адвокат экс-полковника Захарченко обжалует решение СИЗО о признании его склонным к побегу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Защита осужденного на 12,5 года колонии бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко обжалует в суде решение администрации СИЗО о признании его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

"7 ноября в СИЗО его вызвали и ознакомили с протоколом комиссии, в котором написано, что он склонен к нападению на администрацию изолятора и сотрудников правоохранительных органов, а также к побегу. На саму комиссию моего подзащитного не пригласили", - сказал адвокат.

Он пояснил, что за время нахождения Захарченко в СИЗО никаких инцидентов не было. "Мы обжалуем данное решение в Лефортовском суде", - добавил Горбатенко.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы.