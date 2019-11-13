Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков

В ходе масштабной операции изъяли 440 кг наркотиков стоимостью 650 млн рублей
Описание
© ЦОС ФСБ, архив

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность наркогруппировки, организовавшей один из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На эту тему

Как отметили в ЦОС, в ходе масштабной операции в десяти регионах России "из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша), стоимость которых оценивается в 650 млн рублей".

"При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров", - сообщили в ЦОС.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело полковника Захарченко
Адвокат экс-полковника Захарченко обжалует решение СИЗО о признании его склонным к побегу
В СИЗО осужденного ознакомили с протоколом комиссии, в котором написано, что он склонен к нападению на администрацию изолятора, а также к побегу, рассказал адвокат Александр Горбатенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС