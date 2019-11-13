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Девочка из Махачкалы умерла во время отдыха в "Артеке"

По предварительной информации, накануне вечером 15-летняя школьница легла спать, а утром ее обнаружили мертвой

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Девочку из Махачкалы, отдыхавшую в детском центре "Артек" в Крыму, обнаружили мертвой после ночного сна. Возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ "Артек", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что накануне вечером школьница легла спать, а утром в среду была обнаружена мертвой, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают следовали и криминалисты, в МДЦ выехал и.о. следственного управления Владимир Терентьев. Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней. "Следователями будет допрошен круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы", - отметили в СК.

Это уже второй случай смерти отдыхающего в "Артеке" этой осенью: так, 11 октября из МДЦ в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был доставлен 12-летний мальчик, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Минпросвещения РФ создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка.

 

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