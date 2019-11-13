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В Подмосковье возбудили уголовное дело после пропажи двух школьников

Подростки пропали в Солнечногорске

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух школьников в понедельник в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"11 ноября утром в Солнечногорске двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении. До настоящего времени о их местонахождении ничего не известно, - сообщила Врадий. - По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 126 УК РФ)".

Об исчезновении детей в правоохранительные органы сообщила их опекун. "На причастность к совершенному преступлению проверяется мать малолетних, ограниченная по судебному решению в родительских правах", - добавила Врадий.

Ведется поиск школьников, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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