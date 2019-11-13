Площадь лесных пожаров в Краснодарском крае уменьшилась почти в четыре раза

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Площадь горения лесной подстилки в Краснодарском крае уменьшилась с 70 до 17,7 га, то есть почти в четыре раза, ликвидированы два возгорания. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

Во вторник сообщалось, что на территории Краснодарского края действуют шесть лесных пожаров, их общая площадь составляет почти 70 га.

"Площадь кромки горения составляет порядка 17,7 га. Ликвидированы два пожара на территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества [Туапсинского района] на площади 16 га и Крепостного участкового лесничества Афипского лесничества [Северского района] на площади 23 га", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Также локализовали три лесных возгорания на территориях Мостовского, Горячеключевского и Геленджикского лесничеств. Площадь локализации не уточняется.

Лесные пожары в Северском районе Краснодарского края начались вечером 7 ноября. Для тушения используются вертолеты. Причиной возгорания лесной подстилки в Северском районе, по предварительным данным, стали умышленные поджоги.