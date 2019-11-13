Многодетной семье, пострадавшей при пожаре в Элисте, предоставят временное жилье

ЭЛИСТА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Элисты предоставят родным пожилой женщины, погибшей при пожаре в многоэтажном доме, жилье на время ремонта квартиры, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации столицы Калмыкии.

"Родным погибшей при пожаре в доме на улице Клыкова предоставляем временное жилье на время ремонта квартиры, мы дали несколько адресов на выбор. В семье воспитывается трое детей, для них выделены места в детском саду", - сказали в пресс-службе.

По стечению обстоятельств семья не ночевала в квартире, когда произошел пожар. Власти также выделят пострадавшим единовременное пособие, добавили в мэрии.

Пожар в одной из квартир многоэтажки по улице Клыкова Элисты произошел ранним утром 8 ноября, погибла 75-летняя хозяйка квартиры. 52 жильца дома были эвакуированы. Следственное управление СК РФ по Калмыкии проводит проверку после происшествия.