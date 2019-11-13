В Ростове-на-Дону задержали начальника ГУ ФСИН по подозрению в разглашении гостайны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах в среду.

"По подозрению в должностных преступлениях задержан Даххаев и его заместители", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас идет допрос подозреваемых. "Сейчас сотрудники ФСБ проводят следственные действия, направленные на сбор доказательств для предъявления обвинения", - добавил он. Собеседник агентства уточнил, что Даххаев и ряд его заместителей доставлены к следователю в среду утром.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Муслим Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. "Ему инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну", - сказал он. Максименко не уточнил, сколько заместителей начальника ГУ ФСИН задержаны вместе с ним. "Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте", - пояснил Максименко.

Он уточнил, что это была совместная спецоперация ФСБ с управлением собственной безопасности ФСИН. "В отношении Даххаева велась разработка", - сказал замдиректора ФСИН. Дело расследует ФСБ России.

В новость в 12:51 мск внесены имзенения - добавлена информация о подозрении Даххаева в разглашении гостайны.