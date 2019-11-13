Следствие просит суд арестовать обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда через интернет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу Алексея Вересова, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности по делу об угрозах судье Мосгорсуда через интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд доставлено ходатайство следственных органов об избрании Вересову меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 января 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Рассмотрение ходатайства назначено на 14:00 мск. Следственный комитет ранее сообщал, что Вересов признал себя виновным. В СК Вересов был доставлен из Удмуртии.

СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, вторая предполагает максимальный срок лишения свободы три года. По данным ведомства, признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются также в действиях еще одного задержанного - Сергея Половца.