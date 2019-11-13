Губернатор Венето назвал "апокалиптическим" разорение Венеции из-за наводнения

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции в связи с затоплением из-за "высокой воды", а ущерб "невероятным и пугающим". Об этом он заявил в среду в телепрограмме Mattino 5.

"Мы переживаем апокалиптическое разорение, и я не преувеличиваю, 80% города под водой. Ущерб сложно себе представить, это пугает", - сказал Дзайя.

Минувшей ночью уровень моря поднялся до рекордной за последние полвека (с 1966 года) отметки - 187 см. К утру "высокая вода", характерный для Венеции природный феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, спала, однако в ближайшие часы ожидается новая волна и повышение уровня моря до 160 см. Жизнь в городе оказалась значительно затруднена. Жители и самые смелые туристы в высоких резиновых сапогах передвигаются по выстроенным временным платформам. Многие туристы покидают Венецию. Затопленной оказалась крипта собора Святого Марка, а также нижние этажи многих зданий.

Мэр Луиджи Бруньяро обратился к региональным властям с требованием объявить чрезвычайное положение в связи с природным бедствием.

Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Определенные климатические явления, такие как сильные дожди, могут приводить к обострению обстановки. В данном случае этому способствовала дождливая погода и определенный ветер с моря.

Не менее драматическая ситуация в связи с непогодой и проливными дождями сложилась в другом итальянской городе из Списка всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, культурной столице Европы 2019 года Матере.