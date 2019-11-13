Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Венето назвал "апокалиптическим" разорение Венеции из-за наводнения

Минувшей ночью уровень моря поднялся до рекордной за последние полвека (с 1966 года) отметки - 187 см

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции в связи с затоплением из-за "высокой воды", а ущерб "невероятным и пугающим". Об этом он заявил в среду в телепрограмме Mattino 5.

"Мы переживаем апокалиптическое разорение, и я не преувеличиваю, 80% города под водой. Ущерб сложно себе представить, это пугает", - сказал Дзайя.

Минувшей ночью уровень моря поднялся до рекордной за последние полвека (с 1966 года) отметки - 187 см. К утру "высокая вода", характерный для Венеции природный феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, спала, однако в ближайшие часы ожидается новая волна и повышение уровня моря до 160 см. Жизнь в городе оказалась значительно затруднена. Жители и самые смелые туристы в высоких резиновых сапогах передвигаются по выстроенным временным платформам. Многие туристы покидают Венецию. Затопленной оказалась крипта собора Святого Марка, а также нижние этажи многих зданий.

Мэр Луиджи Бруньяро обратился к региональным властям с требованием объявить чрезвычайное положение в связи с природным бедствием.

Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Определенные климатические явления, такие как сильные дожди, могут приводить к обострению обстановки. В данном случае этому способствовала дождливая погода и определенный ветер с моря.

Не менее драматическая ситуация в связи с непогодой и проливными дождями сложилась в другом итальянской городе из Списка всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, культурной столице Европы 2019 года Матере.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Замгендиректора РКЦ "Прогресс" погиб в ДТП под Самарой
Инцидент произошел в Волжском районе области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС