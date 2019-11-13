Во Внуково задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали в столичном аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, на него дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.

"Половец дал показания, сообщив следствию сведения о своем знакомом - непосредственном авторе поста, изобличив его в совершении противоправного деяния. В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый - Евгений Ерзунов - был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково", - сообщила Петренко.

Следствие намерено предъявить Ерзунову обвинение по ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством и причинения вреда здоровью").

Петренко подчеркнула, что каждому факту угрозы представителям правосудия будет дана всесторонняя правовая оценка.

СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, вторая предполагает максимальный срок лишения свободы на три года. По делу были задержаны Сергей Половец (ч. 1 ст. 296 УК РФ) и Алексей Вересов (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Вересов был доставлен из Удмуртии, на допросе он признал вину. В среду следствие ходатайствует в суде о его аресте до 11 января 2020 года.