В Пермском крае силовики задержали директора госучреждения "Пермохота"

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали директора Государственного казенного учреждения Пермского края "Пермохота" Николая Середу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, не уточнив причин задержания.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что Середу 11 ноября задержали силовики при получении взятки в 300 тыс. рублей в одном из кафе Перми, деньги глава "Пермохоты" мог требовать за покровительство охотпользователя. После задержания, по данным СМИ, Середу якобы отпустили, после чего он перестал выходить на связь с краевым Минприроды, которому подчиняется "Пермохота".

"Действительно, директор "Пермохоты" был задержан правоохранительными органами. Со стороны Минприроды будет оказана поддержка следствию", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю ТАСС сообщили, что не обладают информацией о задержании чиновника.

"Пермохота" следит за сохранением, восстановлением охотничьих животных, поддержанием их численности на оптимальном (научно обоснованном) уровне на территориях государственных природных биологических заказников Пермского края для обеспечения экологического равновесия при использовании охотничьих животных на территории региона.