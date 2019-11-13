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Экс-руководителей банка в Ростовской области задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб.

Правоохранительные органы устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка в Ростовской области задержаны по подозрению в хищении более 1 млрд рублей из кредитного учреждения. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более одного миллиарда рублей", - сообщила она.

По словам Волк, в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) установлено, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денег вкладчиков, а также их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга. Похищенные деньги направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг.

"При обысках, проведенных при силовой поддержке Росгвардии на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - рассказала официальный представитель МВД.

Суд в отношении одного из подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом. В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления, а также новые эпизоды противоправной деятельности.

Теги
РоссияРостовская область
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