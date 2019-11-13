Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома. Следователи в связи с этим происшествием дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Вечером 12 ноября благодаря слаженной работе СКР, МВД, спасателей, военных и неравнодушных граждан школьницу удалось найти живой и невредимой. Она пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов в городе Ставрополе", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что за время отсутствия в отношении школьницы не было совершено каких-либо преступлений. Причины и все обстоятельства ее исчезновения следователь СКР выяснит в ходе допроса, к которому он приступит после оказания девочке психологической и педагогической помощи.

"Одновременно следователи изучают роль органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в произошедшей ситуации, поставившей под угрозу жизнь и здоровье школьницы. По результатам этой работы их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка", - отмечается в пресс-релизе.

В понедельник в следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение о том, что 11 ноября в 07:30 мск 16-летняя девушка ушла в школу и не вернулась. Следователи СК России организовали процессуальную проверку и вместе с полицейскими начали поиски школьницы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Правоохранителями в лесополосе был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, предположительно принадлежащий пропавшей девушке.