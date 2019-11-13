В Нижнем Новгороде осудили членов ОПГ за нелегальное производство алкоголя

ТАСС, 13 ноября. Двое жителей Самарской области приговорены к реальным срокам заключения за производство и сбыт контрафактного алкоголя в Нижнем Новгороде. Им назначено наказание в виде трех с половиной лет и трех лет четырех месяцев лишения свободы, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В период с июля 2017 года по март 2018 года злоумышленники произвели немаркированную алкогольную продукцию в количестве свыше 69 тыс. бутылок стоимостью более 14 млн рублей. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал их виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима - 3 года 4 месяца и 3 года 6 месяцев соответственно", - указано в сообщении.

Осужденные признаны виновными в производстве немаркированной алкогольной продукции (ст. 171.1 УК РФ), хранении этилового спирта без соответствующей лицензии (ст. 171.3 УК РФ) и незаконном использовании чужого товарного знака (ст. 180 УК РФ). Организатор преступной группы не был установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

На складе, где было организовано незаконное производство, помимо контрафактного алкоголя было обнаружено более 46 тыс. литров этилового спирта на сумму свыше 2 млн рублей.