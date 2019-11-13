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У умершей в "Артеке" девочки не было хронических заболеваний

Причины смерти девятиклассницы сейчас устанавливаются

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Школьница из Махачкалы, которая умерла в среду в "Артеке", не страдала какими-либо хроническими заболеваниями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"Девочка, которая скончалась в "Артеке", училась в девятом классе одной из школ Махачкалы. Она поехала туда в сопровождении родителей. У нее имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний и она была здорова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты министерства находятся на связи с родственниками ребенка. "В ближайшее время мать и тетя девочки вылетают в Крым. О причинах случившегося нам неизвестно. Минобрнауки Дагестана выражает соболезнования родным и близким девочки", - заключил представитель министерства.

Пятнадцатилетняя девочка из Дагестана, отдыхавшая в одном из лагерей "Артека", вечером во вторник легла спать, а наутро ее нашли мертвой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Это уже второй случай смерти отдыхающего в "Артеке" этой осенью: так, 11 октября из лагеря в больницу в Ялте с предварительным диагнозом "пневмония" доставили 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга. Ребенок умер спустя несколько часов. Было возбуждено уголовное дело, специальную комиссию по расследованию причин смерти мальчика создало Министерство просвещения РФ.

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