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Замгендиректора РКЦ "Прогресс" погиб в ДТП под Самарой

Инцидент произошел в Волжском районе области

САМАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"В ДТП погиб заместитель гендиректора завода по производству Вадим Небога", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в Волжском районе Самары в 05:30 мск. Водитель автомобиля Skoda, выезжая со стороны села Белозерки, не пропустил грузовой автомобиль Volvo, который имел преимущество проезда, в результате чего произошло столкновение.

Пассажир легкового автомобиля умер на месте происшествия, водитель доставлен в больницу. Водитель грузовика не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов. На предприятии создаются ракеты-носители "Союз-2", "Союз-СТ", разрабатывается перспективная ракета-носитель среднего класса "Союз-5".

Теги
РоссияСамарская область
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