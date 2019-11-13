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СК просит арестовать бизнесмена, объявленного ранее в розыск вместе с экс-мэром Истры

Ранее он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате его задержали в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Московской области просит Бабушкинский суд Москвы арестовать предпринимателя Алексея Деньгина, который после задержания скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск вместе с бывшим мэром подмосковной Истры Андреем Вихаревым. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"В Бабушкинский суд Москвы поступило ходатайство ГСУ СК по Московской области об избрании в отношении обвиняемого Деньгина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 января", - сказала представитель суда.

Как сообщил в среду источник ТАСС в правоохранительных органах, Деньгин был задержан в Подмосковье. В розыск был объявлен и Вихарев. Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

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