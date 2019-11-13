СК возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела колонии в Чувашии

ТАСС, 13 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии № 9 в городе Цивильске на территории Чувашии, который обнаружил во время обыска тайник со средствами связи и присвоил его содержимое. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Чувашской Республике, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего начальника отдела безопасности исправительной колонии № 9, расположенной в городе Цивильске. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в период с февраля по май 2019 года во время обыска подозреваемый, который на тот момент занимал должность заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии № 9, обнаружил тайник со средствами связи и комплектующими к нему. Сотрудник колонии не доложил об обнаружении запрещенных предметов, вынес их за пределы колонии и присвоил себе.

Отмечается, что в этой колонии строгого режима отбывают наказание, в частности, лица, осужденные за преступления террористической направленности.