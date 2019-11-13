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В Брянской области прапорщик отделался условным сроком за избиение рядового

Игорь Медведев избил призывника, так как был недоволен, как тот исполняет свои обязанности

ТАСС, 13 ноября. Брянский гарнизонный суд признал прапорщика Игоря Медведева виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом говорится в сообщении, распространенным военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону в среду.

Согласно материалам дела, установлено, что 7 июня этого года прапорщик Медведев нанес рядовому несколько ударов ногами и руками. Таким образом он выразил недовольство тем, как призывник исполняет свои обязанности. Приговор вступил в законную силу.

Теги
РоссияБрянская область
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