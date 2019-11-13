В Брянской области прапорщик отделался условным сроком за избиение рядового

ТАСС, 13 ноября. Брянский гарнизонный суд признал прапорщика Игоря Медведева виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом говорится в сообщении, распространенным военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону в среду.

Согласно материалам дела, установлено, что 7 июня этого года прапорщик Медведев нанес рядовому несколько ударов ногами и руками. Таким образом он выразил недовольство тем, как призывник исполняет свои обязанности. Приговор вступил в законную силу.