Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита

Оно возбуждено по статье "Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, который умер от менингококковой инфекции и сепсиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России.

"13 ноября в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по тюменскому гарнизону по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть"), - сообщили в ГВСУ.

На эту тему

По данным следствия, вечером 7 ноября курсант обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Медсестра нормализовала его температуру лекарством и направила в подразделение, обязав прийти к ней на следующее утро. 8 ноября около 07:00 курсант снова жаловался на высокую температуру и боли в животе. Его осмотрел терапевт, после чего бригада скорой помощи доставила курсанта в областную клиническую больницу Тюмени. Примерно в 13:15, несмотря на реанимационные мероприятия, курсант умер от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

Источник ТАСС сообщил, что на симптомы болезни курсанта не обратили должного внимания. "У него была сыпь на ногах, но ей не придали значения, сказали, что не синяки и ладно. Потом у него поднялась высокая температура, его увели в санчасть, но оттуда он вернулся со словами, что ему дали таблетку и отпустили назад в роту", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщала, что с профилактической целью 21 курсант военного училища из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу Тюмени. У всех разные простудные заболевания - от ОРВИ до ангины. В связи с ситуацией городская поликлиника №3 провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию. В училище проводится проверка Министерства обороны РФ в связи с инцидентом.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова готовит военных специалистов-инженеров, всего в нем обучаются около тысячи курсантов.

В новость были внесены изменения (15:53 мск) - добавлен четвертый абзац.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Молния
Обвиняемый в оскорблении через интернет судьи Мосгорсуда Половец признал вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС