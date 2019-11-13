СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита

"13 ноября в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по тюменскому гарнизону по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть"), - сообщили в ГВСУ.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, который умер от менингококковой инфекции и сепсиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России.

По данным следствия, вечером 7 ноября курсант обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Медсестра нормализовала его температуру лекарством и направила в подразделение, обязав прийти к ней на следующее утро. 8 ноября около 07:00 курсант снова жаловался на высокую температуру и боли в животе. Его осмотрел терапевт, после чего бригада скорой помощи доставила курсанта в областную клиническую больницу Тюмени. Примерно в 13:15, несмотря на реанимационные мероприятия, курсант умер от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

Источник ТАСС сообщил, что на симптомы болезни курсанта не обратили должного внимания. "У него была сыпь на ногах, но ей не придали значения, сказали, что не синяки и ладно. Потом у него поднялась высокая температура, его увели в санчасть, но оттуда он вернулся со словами, что ему дали таблетку и отпустили назад в роту", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщала, что с профилактической целью 21 курсант военного училища из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу Тюмени. У всех разные простудные заболевания - от ОРВИ до ангины. В связи с ситуацией городская поликлиника №3 провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию. В училище проводится проверка Министерства обороны РФ в связи с инцидентом.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова готовит военных специалистов-инженеров, всего в нем обучаются около тысячи курсантов.

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