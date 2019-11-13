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Обвиняемый в угрозах судье Криворучко признал вину

Сергей Половец решил сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко полностью признал вину и решил сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Червонный.

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Криворучко входит в так называемый список Магнитского, он также выносил приговор участнику несогласованного митинга в Москве Павлу Устинову.

"Изначально ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза лицу, осуществляющему правосудие"), возможно, сейчас ситуация изменится после очной ставки с новым задержанным. Половец признал вину в угрозах судье Криворучко и решил сотрудничать со следствием. Он отказался от моих услуг", - заявил адвокат, отметив, что на основании показаний Половца был задержан третий обвиняемый по делу.

По словам адвоката, Половец перепостил в Twitter запись о том, что судья Алексей Криворучко приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. "Под изначальной записью другой пользователь оставил комментарий, в котором, по мнению следствия, содержались угрозы Криворучко. Автор комментария был в друзьях у Половца, поэтому ретвит отобразился в ленте Половца вместе с комментарием. Сейчас ретвит удален, поэтому точное содержание изначальной записи и комментария под ней неизвестны", - отметил он.

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