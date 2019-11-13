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Не менее 13 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Словакии

Пострадали как минимум 20 человек

ПРАГА, 13 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек стали жертвами произошедшего в среду близ города Нитра (80 км к северо-востоку от Братиславы) столкновения автобуса и большегрузного автомобиля. Об этом информирует в социальных сетях Объединенная служба пожарных и спасателей Словакии.

"Страшная авария с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля произошла в районе города Нитра, - отмечается в сообщении. - Ее жертвами стали 13 человек".

Число жертв трагедии может возрасти, так как имеются тяжело раненные пассажиры. Ранения получили как минимум 20 человек. Подробности произошедшего не сообщаются.

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Словакия
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