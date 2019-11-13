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Экс-мэр Истры Вихарев обвиняется в хищении порядка 80 млн рублей

Похищенные бюджетные средства были выделены на ремонт дорог в городском округе Лосино-Петровский и строительство детского сада
Андрей Вихарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Вихарев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев обвиняется в хищении не менее 80 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Бабушкинском суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения предпринимателю Алексею Деньгину.

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"Обвиняются в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. Организатор группы - Вихарев", - сказал судья Александр Глухов.

По данным следствия, похищенные бюджетные деньги были выделены в 2018 году на ремонт автомобильных дорог в городском округе Лосино-Петровский и строительство детского сада на 330 мест. Как стало известно в суде, 8 ноября в рамках предварительного следствия арестовали также еще трех фигурантов среди которых бывшая помощница мэра Ирина Вишкарева и два предпринимателя.

Деньгин признал вину в мошенничестве, сообщил его адвокат. "Деньгин признал себя виновным, раскаялся в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Им было также заявлено ходатайство прокурору о заключении досудебного соглашения", - сказал адвокат. "Через своего адвоката 11 ноября, когда он был задержан, Деньгин заявил следователю о готовности ответить на все вопросы и явке с повинной", - добавил адвокат. ГСУ СК РФ по Московской области просит суд отправить Деньгина в СИЗО до 6 января 2020 года, адвокат просит о более мягкой мере пресечения.

Как сообщил в среду источник ТАСС в правоохранительных органах, Деньгин был задержан в Подмосковье. В розыск был объявлен также Вихарев. Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

 

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