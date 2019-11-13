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Число пострадавших в результате гололеда в Пермском крае возросло до 1,2 тыс. человек

Кроме того, в регионе зафиксировано более 20 ДТП

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Количество поступивших в медучреждения после получения травм в результате гололеда в Пермском крае за два дня увеличилось до 1,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения региона.

В понедельник и вторник в Пермском крае прошел ледяной дождь, проезжая часть и тротуары в населенных пунктах региона покрылись льдом, долгое время дороги не были обработаны противогололедными реагентами.

"11 ноября в медицинские организации поступило 636 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи зарегистрировали 257 пострадавших. За 12 ноября в медицинские организации поступило 593 обращения от пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи зарегистрировали 184 пострадавших", - отмечается в сообщении.

Также, по данным краевого Минздрава, за два дня в Пермском крае произошло более 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали более 35 человек.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по региону, полковник полиции Алексей Карин в среду на пресс-конференции сообщил журналистам о том, что в понедельник в ДТП погибли три человека. "Более 100 предписаний было выдано сотрудниками Госавтоинспекции для стабилизации ситуации по территории Пермского края, было составлено более десяти административных протоколов за ненадлежащее состояние проезжей части", - отметил Карин.

В ночь на среду в Пермском крае прошел снегопад, температура воздуха опустилась до -5 градусов, в отдельных районах до -10 градусов. 14 ноября в регионе ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, температура воздуха на севере края ночью может опуститься до 20 градусов мороза.

Теги
РоссияПермский край
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