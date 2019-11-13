Адвокат историка Соколова заявил, что тот мог убить свою невесту при самообороне

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Защита арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге в Москве.

"Одна из версий - самооборона. Она разная бывает. Реконструкция событий... - это дело следствия", - сказал защитник.

Он также отметил, что еще одна версия защиты - состояние аффекта. Но работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы.