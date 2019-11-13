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Источник: в Оренбурге задержали главу областной адвокатской палаты

Валерия Бодашко подозревают в торговле адвокатским статусом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали главу адвокатской палаты Оренбургской области Валерия Бодашко по подозрению в торговле адвокатским статусом. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Следственным управлением СК по Оренбургской области на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп") в отношении главы адвокатской палаты Оренбургской области Валерия Бодашко. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие считает, что в конце 2018 года Бодашко получил 450 тыс. рублей за присвоение адвокатского статуса обратившемуся к нему гражданину.

В октябре 2019 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области задержали двух женщин-адвокатов, подозреваемых в продаже адвокатского статуса. Одна из них, Мария Малютина, заключена под стражу. Вторая дала признательные показания и сотрудничает со следствием, ее отпустили под подписку о невыезде.

Источник уточнил, что уголовное дело расследуется по ст. 204.1 УК РФ и 204 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе" и "Коммерческий подкуп").

Теги
РоссияОренбургская область
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